Le iniziative estive per anziani e ragazzi

Il Comune di Folignano ha presentato le iniziative estive 2025 dedicate a bambini e anziani. Per i più piccoli e i giovani dai 3 ai 14 anni ecco il Charlie Brown Folignano Summer Camp, un centro estivo organizzato in collaborazione con Giocamondo, che per il 2025 propone un ricco programma educativo e ricreativo.

Il progetto è articolato in due sezioni: lo Junior Camp (dal 7 luglio al 1 agosto) presso la scuola d’infanzia a Villa Pigna, dedicato ai bambini più piccoli, dai 3 ai 5 anni, dove il gioco e le attività sensoriali si intrecciano a laboratori creativi e momenti di psicomotricità, e l’Adventure Camp (dal 23 giugno al 1 agosto), rivolto ai ragazzi più grandi, dai 5 ai 14 anni, che prevede esperienze all’aria aperta come giornate al mare, attività sportive, lezioni di equitazione e visite a parchi avventura. Le iscrizioni sono aperte.

Parallelamente, il Comune conferma la storica colonia marina diurna dedicata agli anziani residenti nel territorio che abbiano raggiunto il 65esimo anno di età. Le attività si svolgeranno dal 16 giugno all’11 luglio presso lo stabilimento balneare Chalet Maria a Villa Rosa di Martinsicuro. Inoltre anche quest’anno sarà attivato un servizio giornaliero di trasporto per le cure termali presso la struttura di Acquasanta, dal 25 agosto al 6 settembre, per residenti over 65.

Matteo Porfiri