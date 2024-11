Legno marcio e fragile sulla ciclopedonale del torrente Morrice

I cittadini mostrano preoccupazioni per le condizioni delle balaustre in legno del ponte del torrente Morrice, lungo la ciclopedonale, nel territorio di Spinetoli: legno deteriorato e fragile, si chiede al Comune di intervenire per ripristinare le minime condizioni di sicurezza, perché la situazione risulta particolarmente pericolosa per i più piccoli, ma anche per gli anziani. "Prima che le balaustre cadano – dichiarano alcuni cittadini tramite i social - sarebbe possibile sistemarle o metterle in sicurezza? Cerchiamo di non fare la fine del comune di Monteprandone, che ha chiuso la ciclabile invece di risolvere il problema". Le tante persone che ogni giorno utilizzano la ciclabile chiedono operazioni necessarie per ridare luce agli arredi della pista, che corre fino al mare, fiore all’occhiello dell’interno territorio.