’L’ordito e la trama’: il volume di Piermarini

"La cosa che più mi affascina è l’anima. L’ordito e la trama sono due fili, uno posto in orizzontale e uno in verticale che, se lavorati, si intrecciano creando un tessuto, che per me è il tessuto dell’anima". E’ così che l’autricde Luisa Piermarini presenta il suo libro ’L’ordito e la trama’ edito a marzo 2021 dalla casa editrice Lìbrati della Liberia Rinascita di Ascoli e presentato al Palazzo dei Capitani alla presenza del Sindaco Marco Fioravanti e l’Assessore Nico Stallone. "Nasco ad Ascoli seguendo fin da bambina il percorso politico e culturale di mio padre Alberto Piermarini, sindaco di Arquata del Tronto per tre amministrazioni negli anni settanta e ricevuto Illo tempore dal Presidente della Repubblica Leone, figlia di un’insegnate, ho amato sempre scrivere – si descrive –. Innamorata della lingua italiana e dell’incantevole Arquata, negli ultimi anni, mi sono dedicata a pensieri e poesie che hanno fatto nascere L’ordito e la trama, un lavoro che è in parte autobiografico ed in parte frutto di fantasia, dove svelo tutto ma non dico niente.

Dopo la presentazione a Palazzo dei Capitani, il forte interesse dei lettori ha fatto sì che venissi chiamata a partecipare al festival del libro di Folignano Librarte ad aprile 2024, a Giugno al festival del libro di Venarotta, ed anche ai Cantieri d’arte al polo culturale Sant’Agostino di Ascoli Piceno, per poi avere il piacere di essere stata contattata dalla Dottoressa Eleonora Tiliacos per la pagina, Arquata e le altre Terre per un articolo che ricordasse Arquata nel suo massimo splendore con la poesia intitolata ’Con la Corona e l’armatura’".

La scrittrice ascolana risponde così a chi le domanda quando uscirà un nuovo volume: "Dopo la pubblicazione del mio libro, il cui periodo di stesura è stato molto lungo, in tanti mi hanno invitato e proposto di continuare a scrivere, ma preferisco rimanere in ascolto del mio ’sentire’ in attesa di una prossima ispirazione, senza escludere a priori eventuali e futuri progetti editoriali".