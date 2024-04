Lupa incinta investita e uccisa da un’auto: trovata agonizzante

Ascoli, 15 aprile 2024 – Una lupa incinta è stata travolta e uccisa da un’auto in transito lungo la provinciale Salaria tra San Benedetto e Centobuchi di Monteprandone. A trovarla, durante la notte fra sabato e domenica, sono stati alcuni ragazzi di passaggio che l’hanno vista ormai agonizzante.

Scattata la segnalazione, sul posto sono intervenuti i responsabili del Cras (centro recupero animali selvatici), purtroppo la lupa adulta era già morta. L’animale è stato portato via e nella giornata di oggi sarà portato a Fermo per essere inoltrato all’istituto zooprofilattico Marche-Umbria di Tolentino per essere sottoposto ad autopsia. Non si tratta di un evento eccezionale, poiché negli ultimi sei o sette anni i lupi si sono spinti su tutto il territorio e spesso si avvicinano alle case in cerca di cibo.

In località Fosso dei Galli, dove i ragazzi hanno trovato la lupa moribonda, nei giorni scorsi i residenti l’avevano vista aggirarsi nelle campagne della zona. "Negli ultimi 5 anni più di 200 lupi sono morti investiti o bracconati e in quasi tutti i casi, durante le autopsie, sono state trovate sostanze tossiche di varia natura – afferma Nazzareno Polini responsabile Cras di Ascoli, Fermo e Macerata – Il mondo agricolo e venatorio continua ad avere un certo astio contro il lupo vedendolo come un competitore. Vi è ancora la sindrome del lupo e di cappuccetto rosso. Il lupo negli ultimi 200 anni, a livello nazionale, ha aggredito una sola persona, una donna che aveva con sé un cagnolino. Vedendolo basta alzare la voce e agitare le mani".