Mancano due settimane. Carnevale, l’appello:: "Imprenditori, sostenete questo grande evento"

Mancano quindici giorni a Carnevale e fervono i preparativi tra i gruppi mascherati per organizzare la ‘gag’ più divertente e coinvolgente. Ieri sera è scaduto il termine per presentare la richiesta di uno spazio definito per partecipare al concorso con gruppi fissi (quindi con una postazione predeterminata). Successivamente verrà indetta una riunione che l’associazione Il Carnevale di Ascoli organizzerà con tutti i gruppi pre-iscritti proprio per definire il discorso delle postazioni fisse.

Il tutto per evitare gli appostamenti notturni il giorno prima delle iscrizioni e le possibili lamentele o polemiche. La riunione con tutti coloro che hanno fatto richiesta servirà per aprire un confronto tra tutti i gruppi per cercare di individuare soluzioni condivise in base alle esigenze di ciascuno. In caso di mancata individuazione di soluzioni condivise si procederà, in una fase successiva, con un sorteggio per l’assegnazione delle postazioni e in questo caso potranno prendere parte anche i gruppi fissi che non si sono pre-iscritti. Per quanto riguarda la conferma delle postazioni fisse, si dovrà attendere poi l’approvazione da parte delle autorità preposte del necessario piano di sicurezza.

Questa sera, intanto, si riunirà il consiglio direttivo dell’Associazione Carnevale di Ascoli, presieduta da Marco Olori, per definire le modalità e il luogo dove verranno raccolte le iscrizioni al ‘Concorso mascherato’ che come da tradizione inizieranno il lunedì precedente la kermesse, quindi quest’anno da lunedì 24 febbraio. Il 27 febbraio, Giovedì Grasso, alle ore 9 con la sfilata dei gruppi mascherati delle scuole, il sindaco Marco Fioravanti consegnerà le chiavi della città a Re Carnevale, interpretato da Enrico Petrucci vincitore nella scorsa edizione della ‘Mascherina d’Oro’.

Nel frattempo l’associazione Carnevale di Ascoli ha inviato un appello: "Il carnevale ascolano è molto più di una tradizione - hanno scritto – è un evento che ogni anno unisce la comunità, attira migliaia di visitatori e porta allegria nel cuore della città. Ma per continuare a crescere, regalare spettacolo e sempre nuovi eventi, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto! Invitiamo le aziende del territorio a diventare amici del carnevale, sostenendo economicamente questa straordinaria manifestazione. Oltre a contribuire alla cultura e alla tradizione ascolana, la tua attività avrà un’importante visibilità, grazie alla nostra comunicazione e agli eventi in programma. Info: 393.8252999".

