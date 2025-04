Massimo Boldi in città. Il sindaco Fioravanti: "Speriamo in una collaborazione in futuro"

Ascoli scelta come location per un ‘cinepanettone’? Vietato porre limiti ai sogni, anche se questa appare un’ipotesi altamente improbabile. Inevitabilmente, però, ha stuzzicato le fantasie di molti ascolani la presenza in città di Massimo Boldi. L’attore, ieri, era sotto le cento torri per una visita al Piceno e ha colto l’occasione per incontrare il sindaco Marco Fioravanti. Tra i due si sarebbe parlato anche di una collaborazione futura, magari proprio per un film ambientato ad Ascoli. Dopo le numerose pellicole e spot girati in città negli ultimi anni, l’attore ha voluto conoscere da vicino il primo cittadino, grazie al regista Marco Fausti, amico comune e tramite dell’incontro. Non si esclude, quindi, che all’orizzonte possa esserci un progetto legato al prossimo ‘cinepanettone’, con Ascoli come sfondo d’eccezione. Un sogno, appunto. Ma anche quelli più improbabili possono realizzarsi. Il primo cittadino, però, non conferma. "Boldi non ha programmato nessun film ad Ascoli ma spero che possano esserci delle collaborazioni in futuro – spiega Marco Fioravanti –. La presenza costante di così tanti big della televisione e del cinema nella nostra città certificano il lavoro di promozione e valorizzazione culturale che è stato fatto in questi anni. So che l’attore ha voluto, a tutti i costi, visitare il nostro territorio e mi ha detto di esserne rimasto profondamente colpito. Il fatto che abbia voluto incontrarmi testimonia anche il fatto che la buona amministrazione di Ascoli sta riscuotendo visibilità a livello nazionale. La nostra città è un laboratorio culturale che può sempre crescere – conclude il sindaco –. E noi continueremo a lavorare sotto questo aspetto". Molti ascolani hanno ovviamente notato la presenza di Massimo Boldi in centro storico. L’attore non si è sottratto a foto e autografi, confermando tutta la propria simpatia. Meno di un mese fa, a fine marzo, ad Ascoli fu avvistato anche Al Bano. Il cantante, in quella circostanza, si trovava nel Piceno di passaggio, dopo essere stato ospite a ‘Domenica In’, e ne approfittò per pranzare in un locale cittadino. La città delle cento torri, dunque, continua a richiamare i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo. E di questo, onestamente, devono esserne orgoglioso tutti gli ascolani. Ma proprio tutti, nessuno escluso.

Matteo Porfiri