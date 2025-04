Non si presenta in caserma: nei guai

I carabinieri di Acquaviva hanno denunciato un giovane di 35 anni del luogo che non aveva rispettato l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per reati di spaccio. La segnalazione fatta dai militari dell’arma ha così determinato l’aggravamento della misura che era stata emessa nei confronti del giovane che adesso non potrà più spostarsi liberamente dal territorio comunale e dovrà pernottare nell’abitazione. Questo nel rispetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli. Ora il trentacinquenne dovrà fare attenzione a non commettere altre leggerezze, se vuole evitare di varcare le porte del carcere di Marino e continuare a scontare il debito con la giustizia in stato di semilibertà, ma pur sempre nel suo paese e nella sua abitazione.