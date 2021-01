Ascoli, 16 gennaio 2020 - C’è stata durante la notte la svolta per l’omicidio di Franco Lettieri, 57enne originario di Caserta ucciso con tre coltellate ieri sera intorno alle 22 nel centro storico di Ascoli Piceno.

All’esito degli accertamenti effettuati nell’immediatezza, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato Petre Lambru, 57 enne originario della Romania da tempo residente ad Ascoli.

E’ stata la vittima con una telefonata al 112 prima di morire a fare il nome di chi lo avrebbe ucciso. Secondo una ricostruzione il rumeno avrebbe agito per difendere suo nipote minorenne che stava avendo una furiosa lite con Lettieri; ancona ignoti i motivi dell’alterco. L’arrestato non ha confessato l’omicidio; è stato comunque rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto con l’accusa di omicidio volontario. Non emergono collegamenti con il suo passato di affiliato ad un clan camorristico e al suo successivo ruolo di pentito che per un periodo ha vissuto sotto protezione.