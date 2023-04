Operatore tecnico magazziniere per l’Ast

Scade domani il bando regionale per la selezione di un operatore tecnico magazziniere che sarà impiegato dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli, presso il magazzino della farmacia ospedaliera dello S.O. Mazzoni, con contratto a tempo determinato. E’ richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado; la qualifica tecnica 3° Digit della classificazione Istat 2021 – Codice 4.3.1 “Addetti alla gestione amministrativa della logistica”; la patente di guida cat. B. Il candidato verrà sottosposto ad una prova pratica con contestuale colloquio su argomenti attinenti alla qualifica e sull’accertamento della conoscenza delle procedure di ricevimento merce e controllo relativa documentazione, movimentazione materiali con appositi macchinari (muletto elevatore e traspallet elettrico), conoscenze delle buone pratiche di stoccaggio, imballaggio, rimpiazzo, prelievo, distribuzione dei resi, di conservazione e preparazione per la consegna dei prodotti gestiti mediante l’utilizzo di sistemi informatici di gestione del magazzino. Contattare il Centro per l’Impiego di Ascoli ([email protected], telefono 0736 352866).