Pagamento Imu dalle scuole,. Loggi: "Una richiesta assurda"

Dopo la sentenza dei giudici, il comune di San Benedetto ha chiesto alla Provincia di Ascoli il pagamento dell’Imu per i 5 edifici scolastici di proprietà dell’ente provinciale, che si trovano in città. Per il presidente della Provincia Sergio Loggi si tratta di un assurdo che innesca una situazione pericolosa per la tenuta delle casse della provincia. "Ali (Autonomie Locali Italiane), sostiene con forza la proposta emendativa presentata dall’onorevole Augusto Curti per richiedere, in Legge di Bilancio, l’esenzione Imu per gli edifici scolastici di proprietà delle province – lo sfogo di Loggi –. Le province italiane sono già in gravi difficoltà economiche e finanziarie, e dopo la riforma Delrio sono state completamente abbandonate dal Governo. La recente sentenza dei giudici a favore del Comune di San Benedetto, apre un caso a livello nazionale molto pericoloso per la sopravvivenza delle province. Stiamo parlando nel caso specifico di 300mila euro all’anno, che dal 2016 a oggi diventano insostenibili per un ente già indebolito. La richiesta del pagamento dell’Imu per gli edifici scolastici è un paradosso: lo Stato chiede allo Stato una tassa su una struttura pubblica, per edifici tra l’altro dedicati all’istruzione. Strutture che svolgono un servizio pubblico in immobili di cui le province sono proprietarie. Siamo di fronte a un corto circuito istituzionale. Ci auguriamo vivamente che Governo e Parlamento intervengano subito, affinché le Province siano esentate dal pagamento dell’Imu per le scuole, o andranno incontro ad un onere finanziario insostenibile tale da compromettere gli stessi equilibri di bilancio – conclude Loggi, membro del consiglio nazionale dell’ALI - Fare il presidente di una provincia italiana diventerebbe allora davvero un’impresa impossibile, privando l’Ente della capacità stessa di servire i cittadini e la propria comunità locale".

Ma. Ie.