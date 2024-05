Parte di slancio il Gran tour musei 2024. Presentazione di libri, laboratori e non solo Il comune di Cupra Marittima celebra la Giornata internazionale dei musei con il "Gran tour musei 2024". Presentazione di un libro al Museo archeologico e laboratorio per bambini con argilla e decorazione in graffito. Iniziative gratuite con patrocinio istituzionale.