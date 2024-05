Partita di Eccellenza, denunciato per Daspo violato

I carabinieri della stazione di Cupra hanno denunciato all’autorità giudiziaria di Fermo, in stato di libertà, un uomo di 45 anni del luogo per aver violato il Daspo imposto dal Prefetto di Ascoli Piceno per problemi legati ad un incontro di calcio. I militari dell’arma, infatti, hanno intercettato il cuprense sulle gradinate del campo sportivo comunale Fratelli Veccia mentre stava assistendo ad un incontro di calcio della categoria Eccellenza tra Atletico Azzurra e Monte Urano, incontro disputatosi domenica 5 maggio. La sua presenza non è sfuggita alla pattuglia dei carabinieri che erano di servizio per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della partita. Ora la giustizia dovrà fare il suo corso. La passione per il calcio o in generale per lo sport, a volte può portare anche serie conseguenze se si assumono comportamenti incivili. Il Daspo imposto dal Prefetto è un avvertimento forte e non rispettarlo si commette un reato serio. Nella fattispecie il cittadino cuprense aveva l’obbligo di stare lontano dalle competizioni sportive per un certo periodo di tempo ed ora sarà la magistratura ad occuparsi del caso.