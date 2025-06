Peppe Greco, torna la spiaggia libera inclusiva

Anche questa estate 2025 Grottammare conferma la spiaggia inclusiva e ad alta accessibilità ‘Peppe Greco’ che sarà operativa fino al 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 19. Il servizio sarà garantito dai volontari della Croce Rossa Italiana, che continueranno a occuparsene per i prossimi tre anni. La spiaggia libera S3 si trova sul Lungomare De Gasperi, all’altezza del quartiere Ischia. Offre gratuitamente un ambiente privo di barriere architettoniche e la disponibilità di attrezzature e servizi mirati a facilitare l’accesso in sicurezza e autonomia alla spiaggia e al mare. Con la collaborazione della Misericordia, infatti, cittadini e turisti possono richiedere la disponibilità di speciali sedute da mare per la balneazione in sicurezza da utilizzare su tutto il litorale cittadino, sempre gratuitamente e su prenotazione.

"Dobbiamo ricordare che l’accessibilità non è un favore, ma un diritto – afferma l’assessore Monica Pomili –. Vogliamo che ogni spazio sia davvero per tutti, e continuiamo a lavorare ogni giorno perché il mare, come ogni altro luogo del nostro territorio, sia aperto, accogliente e senza barriere".