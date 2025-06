Perosa verso la Ciip: "Un grande onore"

“E’ per me un grande onore ricevere la fiducia di tanti primi cittadini. Ringrazio chi ha creduto nella mia persona e nel mio percorso professionale. Il mio impegno sarà rivolto a garantire una gestione dell’azienda attenta, efficiente, capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio e superando ogni campanilismo". Parla da imminente nuovo presidente della Ciip Spa Marco Perosa, la cui candidatura al vertice del gestore delle acque per le province di Ascoli e Fermo è stata confermata ieri dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo che, insieme al primo cittadino di Porto San Giorgio Vesprini, ha costruito una lista intorno al nome del candidato presidente, forte della maggioranza dei voti che la rende, di fatto, ormai inattaccabile. Sono dunque cadute nel vuoto le parole dei di sindaco di Ascoli Fioravanti e del collega di Fermo Calcinaro che auspicavano una lista condivisa da tutti i 59 comuni dell’assemblea della Ciip. "È una grande soddisfazione vedere come molti sindaci del territorio abbiano creduto nel mio progetto: costruire una governance nuova, competente, indipendente dalle appartenenze partitiche – è il commento di Spazzafumo – La figura di Marco Perosa rappresenta appieno questa visione, così come gli altri componenti indicati per il Consiglio di Amministrazione: professionisti di alto livello, scelti con equilibrio e attenzione, sia per le loro qualifiche, sia per assicurare una rappresentanza omogenea dell’intero territorio".

Sulla stessa linea il commento del sindaco di Porto San Giorgio, Vesprini, tra i principali sostenitori dell’iniziativa: "Ho aderito convintamente al progetto del sindaco Spazzafumo, riconoscendo nella sua iniziativa una proposta concreta, capace di raccogliere la maggioranza delle quote e il consenso di un numero significativo di sindaci, in particolare nel territorio del Fermano. L’auspicio è che anche gli altri Comuni possano confluire su questa scelta, nell’ottica di proseguire uniti come già avvenuto in passato, per il bene del territorio e della nostra azienda pubblica". La lista è così composta. Oltre al nome di Perosa quale candidato alla successione di Maddalena Ciancaleoni, vi figurano gli ascolani Massimiliano Angeletti ed Egea Latini, Sara Ciriaci di Ortezzano, Pamela Cocci di Porto San Giorgio, Gianluca Pompei di San Benedetto e Giuseppe Catalini di Fermo. "Si tratta di una lista dal chiaro profilo civico, espressione di una visione condivisa da un ampio fronte di sindaci del territorio, lontana – concludono Spazzafumo e Vesprini - dalle logiche di partito e fondata su competenza, rappresentanza territoriale ed equilibrio".

Peppe Ercoli