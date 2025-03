Pesca delle seppie con le nasse, ecco le regole

Un sorteggio per le zone di pesca delle seppie. La Capitaneria di Porto di San Benedetto ha definito le regole per la pesca delle seppie con le nasse, stabilendo precise scadenze e modalità per chi vorrà praticare questa attività nella prossima stagione. L’obiettivo del regolamento è garantire un’organizzazione chiara e una distribuzione equa degli spazi in mare, evitando sovrapposizioni tra i pescatori e assicurando il rispetto delle norme.

Per poter partecipare, i pescatori interessati dovranno presentare la domanda di autorizzazione entro il 4 marzo 2025. Questa richiesta è indispensabile per ottenere il permesso di esercitare l’attività in modo regolare. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, il 6 marzo sarà il giorno dedicato ai controlli amministrativi e tecnici. I pescatori dovranno presentarsi presso gli uffici della Capitaneria con i documenti della propria imbarcazione, così da permettere agli addetti di verificare che tutto sia in regola.

Saranno controllate sia la documentazione delle barche sia le attrezzature utilizzate per accertarsi che rispettino le norme di sicurezza e siano conformi alle disposizioni previste per la pesca delle seppie. Quindi, l’11 marzo, si procederà con il sorteggio per l’assegnazione delle aree di pesca. Questo metodo è stato scelto con la finalità di garantire una suddivisione equa degli spazi marittimi a disposizione, evitando vantaggi o favoritismi e assicurando che ogni pescatore abbia le stesse opportunità.