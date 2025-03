Protocollo in Prefettura

E’ stato sottoscritto ieri dal prefetto di Ascoli Sante Copponi e dal coordinatore Ossif – centro ricerca Abi sicurezza anticrimine, Marco Iaconis, il Protocollo d’Intesa per la prevenzione dei reati predatori ai danni delle banche e della clientela, dagli atti vandalici e terroristici nonché delle aggressioni al personale non a scopo predatorio. Erano presenti rappresentanti di Unicredit, Mediocredito Centrale, Bnl, e Intesa San Paolo.

L’intesa prevede l’impegno ad implementare l’attività di raccordo tra gli Istituti di credito e le Forze dell’ordine per potenziare i presidi di prevenzione e sicurezza passiva per il contrasto dei fenomeni criminosi in danno delle banche e dell’utenza anche attraverso una sempre più attenta valutazione congiunta dei rischi; sulla base di episodi sintomatici che dovessero verificarsi.

Le banche si impegnano a dotare o potenziare ciascuna dipendenza di dispositivi di videoregistrazione, custodia di valori ad apertura ritardata e/o di erogazione temporizzata del denaro nonché ogni altra misura (bussola, metal detector, vigilanza, rilevatore biometrico etc.) volta a rafforzare le misure di sicurezza antirapina all’intero degli Istituti bancari; e della ¬mitigazione dei furti agli Atm.

L’impegno degli Istituti bancari sarà rivolto alla prevenzione delle truffe ai danni della popolazione di età più avanzata ed in generale attraverso una educazione finanziaria mirata ai clienti. Nondimeno è previsto l’impegno a censire gli atti di aggressione al personale alle proprie dipendenze, non a scopo predatorio.