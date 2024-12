Quella scala pericolosa in mezzo a cespugli ed erbacce

Non c’è più sordo di chi non vuole sentire, purtroppo anche in materia di sicurezza. Nel mese di maggio scorso, con un ampio servizio documentammo il pericolo della scala di ferro, ormai marcita, che si trova in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sul versante sud dell’area di servizio Eni. Era stata installata decenni fa per consentire ai residenti di scendere sulla via per recarsi verso il quartiere Ischia-Ascolani, e verso il centro commerciale L’Orologio. Ora i cittadini per uscire dalle loro residenze a piedi e recarsi verso il quartiere Ascolani, devono andare sulla Nazionale, aggirare il guard rail e percorrere un tratto di via Carlo Alberto Dalla Chiesa sulla carreggiata. Un problema più volte segnalato dai residenti e di cui ci siamo occupati già due volte. L’amministrazione ha pensato di risolvere la questione mettendo una vecchia transenna ai piedi della scaletta, lasciando tutto com’era, comprese le erbacce e soprattutto i cespugli di Oleandro messi a dimora nel mezzo del marciapiede che, se ristrutturato, potrebbe essere impiegato dai cittadini per evitare di attraversare la strada. Non occorrono particolari specializzazioni o appalti per eseguire quell’intervento.