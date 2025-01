Raccolta rifiuti nel mirino

Residenti di via Leonardo Da Vinci, a Grottammare, si lamentano per lo stato in cui versa la zona in particolare per la raccolta dei rifiuti che non sarebbe puntuale. La segnalazione arriva dal capogruppo di ’Grottammare C’è’ che ha ricevuto la lamentela di un abitante della via che ha anche documentato fotograficamente la situazione, riferita al punto di raccolta della differenziata. Secondo il cittadino i rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti non sarebbero stati portati via da dopo Natale e aggiunge che c’è degrado nel giardino e soprattutto nel tratto adiacente ai cassonetti, dov’è difficile passare con il cane al guinzaglio. "Una richiesta di intervento che non può passare inosservata – commenta Marco Sprecacè di Grottammare C’è – La situazione che viene segnalata merita una risposta immediata. È nostro dovere garantire decoro e vivibilità per tutti i cittadini e i loro amici a quattro zampe".