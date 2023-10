Ragazzo colpito al volto da due uomini armati mentre torna dal lavoro, caccia agli aggressori

Ascoli, 31 ottobre 2023 – Lunedì 30 ottobre, Pagliare del Tronto, all'ora di pranzo, un ragazzo di 23 anni viene violentemente colpito al volto nei pressi della grande rotonda che dalla Salaria porta a Spinetoli. Il giovane stava rientrando a casa dal lavoro, quando due uomini armati a bordo di una moto lo hanno colpito a tradimento, causandogli un forte sanguinamento.

Ragazzo aggredito a Pagliare, i carabinieri hanno ascoltato dei testimoni e stanno lavorando sulle immagini della videosorveglianza (foto d'archivio)

Il giovane, sebbene non abbia riconosciuto i suoi aggressori, è riuscito ad avvertire il padre che in pochissimi minuti è accorso ad aiutarlo e a chiamare i soccorsi. Dai primi rilievi dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove la vittima è ora in osservazione, è emerso che il ragazzo ha riportato gravi traumi e ferite al volto e alla testa.

I carabinieri di Monsampolo, giunti sul posto, hanno iniziato ad ascoltare le prime frammentarie testimonianze e a lavorare sulle immagini delle videocamere di sorveglianza nelle vicinanze per ricostruire la dinamica: dalle parole dei pochi testimoni, gli aggressori sembravano conoscere le abitudini della vittima e il piano di aggressione sembrava organizzato.

Questo evento violento rievoca una dinamica del 2020, in cui in un agguato il maresciallo dei carabinieri Antonio Cianfrone morì, sempre a Pagliare, a pochi passi dalla ciclabile. I cittadini, allarmati e spaventati dagli eventi inquietanti e brutali, confidano nel lavoro delle forze dell’ordine per risolvere il caso.