"Restyling del sottopasso, gettate le basi"

Prosegue la strada verso l’obiettivo del restyling del sottopasso di via Mare. Ieri a Roma, insieme al consigliere comunale Gino Micozzi e al consigliere regionale Andrea Assenti, il sindaco Spazzafumo ha incontrato i referenti di Rete Ferroviaria Italiana. "Abbiamo gettato le basi per una seria valutazione della problematica del sottopasso di via Mare – ha commentato a margine il primo cittadino – per portare a casa un risultato importante. Il confronto è stato molto proficuo: il percorso dovrà seguire diversi step, ma teniamo vivo l’interesse sul tema e siamo in prima linea affinché il progetto venga inserito nella programmazione dei lavori delle Ferrovie. Ringrazio l’onorevole Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli per l’intermediazione e l’attenzione posta sul tema".