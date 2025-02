Rissa tra ragazzini: alla fine restano feriti due agenti

In Italia cresce la violenza minorile. Un dato preoccupante che è stato diffuso nelle ultime ore e San Benedetto non fa eccezione, purtroppo. Dopo i fatti accaduti nelle estati del 2023 e del 2024, durante le quali le cosiddette ‘Baby Gang’ si sono rese protagoniste di gravi episodi di violenza, è degli ultimi giorni altri eventi sui quali stanno indagando le forze dell’ordine. Nel pomeriggio di sabato scorso, in piazza Matteotti, in pieno centro, si sono azzuffati diversi minorenni che hanno scatenato il pandemonio, durante il quale sono rimasti contusi due agenti della polizia locale che hanno dovuto farsi medicare dai sanitari del pronto soccorso. Entrambi sono stati dimessi con prognosi di 5 e 7 giorni. Sul posto sono dovuti intervenire anche le pattuglie dei carabinieri della locale compagnia per dare man forte alla polizia locale. Tutto si è animato dopo che una ragazzina del gruppo si è letteralmente scatenata vedendo il suo fidanzatino che si stava baciando con un’altra giovane. In pochi attimi si è acceso un parapiglia furioso che le forze dell’ordine hanno faticato a contenere. La calma è tornata quando sul posto sono arrivati i rinforzi dei militari dell’arma. Un altro grave episodio era già accaduto la settimana prima, sabato 15 febbraio, nella zona dei giardini in via Olindo Pasqualetti. Due gruppi di ragazzi per lo più minorenni, si sono affrontati e se le sono date di santa ragione. Scattato l’allarme, le forze dell’ordine che stavano monitorando la movida, si sono spostate rapidamente in quella zona un po’ decentrata ed hanno riportato l’ordine, ma molti giovani avevano subito contusioni, anche se nessuno ha fatto ricorso ai sanitari. La polizia conferma l’accaduto e precisa che non vi sono stati giovani refertati dai medici. Accertamenti sono ancora in corso. Marcello Iezzi