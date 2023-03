Rsa ‘Anni azzurri’ protestano gli operatori

Si è svolta ieri mattina, come era stato annunciato, la manifestazione di protesta dei dipendenti della società ‘Kos Care Srl’, aderenti all’organizzazione sindacale Usb, che prestano servizio come operatori sanitari nella residenza ‘Anni azzurri San Giuseppe’ di San Benedetto. Dopo aver proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori della Rsa gestita in accreditamento e convenzione con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli dalla ‘Kos Care Srl’, hanno deciso di promuovere il presidio, che si è svolto davanti la Rsa ‘Anni azzurri San Giuseppe’, per contestare pubblicamente – fa sapere l’Usb lavoro privato Ascoli – ‘il peggioramento delle condizioni di lavoro’. ‘Una situazione – continua la sigla sindacale - diventata ormai insostenibile nonostante le numerose segnalazioni inviate da noi all’azienda, le diverse richieste d’incontro rimaste sempre inevase e la fumata nera al tavolo in prefettura. Le motivazioni vanno dalla carenza di personale nel turno notturno, alla necessità di implementazione del personale nei turni diurni, dalla mancanza di adeguati riposi con il rischio di non poter rendere la dovuta assistenza ai pazienti, fino alla difficoltà nel fruire delle pause intermedie giornaliere, all’accumulo di ferie e permessi non fruiti. Il presidio è l’inizio di una fase conflittuale messa in atto da lavoratrici e lavoratori, sostenuta da Usb, esausti e stanchi di una situazione inaccettabile, che terminerà solo quando gli obbiettivi prefissati saranno perseguiti’.

l.c.