Samb all’esame di laurea. Palladini sceglie Zini e Toure

Fuori i secondi, che si dia inizio al match. Si contano solo le ore che mancano allo scontro diretto L’Aquila-Samb. Una partita che in caso di risultato positivo da parte di Eusepi e compagni potrebbe dare il classico e forse definitivo scossone al campionato. Viceversa un successo dell’Aquila riaccenderebbe le speranze degli abruzzesi che si porterebbero a soli sei punti dalla Samb. Gara che Ottavio Palladini ha preparato come al solito nei minimi dettagli. Kerjota ha recuperato, mentre Zini rientrerà in difesa ed avrà il compito di limitare il raggio d’azione di Banegas. Gli cederà il posto uno tra Zoboletti ed Orfano. Al 2005 Toure il compito a centrocampo di pressare il play maker aquilano ma anche di inserirsi negli spazi che si creeranno nella difesa di casa. Il tridente offensivo sarà composto da Kerjota, Eusepi e Battista, preferito a Baldassi per la maggiore capacità difensiva rispetto all’ex Ischia. Confermato il tandem difensivo Pezzola-Gennari. Out per infortunio Semprini, Bouah e Fabbrini.

Il tecnico aquilano Michele De Feudis presenta così il match. "Sarà sicuramente una bella partita. La Samb - dice - è una squadra molto forte e ben organizzata, ma anche noi siamo in un buon momento di forma. Sarà una battaglia, ma siamo pronti a giocarcela alla pari. La formazione marchigiana ha una rosa molto competitiva e un gioco ben definito. Dovremo essere bravi a contenere le loro offensive e a sfruttare le nostre occasioni. Sarà una partita molto equilibrata e il risultato potrebbe essere deciso da piccoli dettagli. La nostra forza è il gruppo. I ragazzi stanno lavorando molto bene e sono uniti. Sono convinto che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi".

Infine la Questura abruzzese ha definito il percorso consigliato per i tifosi della Samb (ben oltre 600 per raggiungere lo stadio. Uscita L’Aquila Est, prendere direzione verso città seguendo indicazioni stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia e raggiungere il parcheggio dedicato sito in via Lanciano. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 13.15. La Samb e le forze dell’ordine raccomandano di non partire alla volta di L’Aquila se sprovvisti di biglietto in quanto vige il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti della provincia di Ascoli Piceno.

Benedetto Marinangeli