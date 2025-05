Sambenedettese: rinnovi contrattuali in bilico per Gennari e Guadalupi

Sono due i nodi gordiani che il diesse Stefano De Angelis cercherà di sciogliere nei prossimi giorni. E riguardano i rinnovi di Mattia Gennari e Luca Guadalupi. Il difensore centrale è nel mirino di un paio di squadre di Serie D come Pistoiese e Ravenna. Il club toscano punta a vincere il prossimo campionato di Serie D, mentre il Ravenna nel caso in cui si aggiudicasse i play off del proprio girone si piazzerebbe al primo posto nella classifica dei ripescaggi e quindi potrebbe avere parecchie chances di tornare tra i professionisti. Entrambi i club hanno proposto a Gennari un contratto biennale. Il difensore di Città di Castello, comunque, sa che la Samb punta su di lui anche per il prossimo campionato e che gli ha proposto il rinnovo del contratto. Bisognerà vedere cosa deciderà. Anche Luca Guadalupi dopo l’ottima stagione in maglia rossoblù vanta parecchi estimatori.

Il Barletta, neopromosso in D, farebbe carte false per averlo e secondo alcune indiscrezioni gli avrebbe proposto un accordo pluriennale. Nel corso di questa settimana anche lui come Gennari prenderà una decisione. Guadalupi, comunque ha sempre detto di volere restare in Riviera. Qualche problemino per il rinnovo anche per quanto riguarda il centrocampista classe 2005 Moussa Toure. Soprattutto di ordine burocratico perché, una volta diventato professionista con la vittoria del campionato, la Samb dovrà riconoscere, attraverso i parametri della Fifa un indennizzo economico al club francese in cui il centrocampista ghanese è cresciuto. Il diesse De Angelis conosce la cifra che il club rossoblù deve pagare ma sarà la dirigenza a decidere se ottemperare o meno a quest’obbligo. Non ci dovrebbero, invece, essere problemi per i rinnovi di Zini, Pezzola, Paolini, Battista e Chiatante. Sul fronte arrivi non si registrano particolari novità. Alla Samb piacciono i giovani Bongelli (2007) della Maceratese, Vesprini (2006) della Reggina e dell’attaccante del Bologna Ferrari (2005) nella passata stagione all’Avezzano. Per Bongelli la strada potrebbe essere tortuosa con la Maceratese che lo riscatterà dalla Academy Civitanovese per farne uno dei punti di forza del club biancorosso il prossimo anno in Serie D. La Samb, inoltre è alla ricerca anche di attaccanti. Piace Nouahn Tourè del Teramo. Classe 2000, esterno sinistro offensivo ed all’occorrenza anche punta centrale, nella stagione in maglia biancorossa ha totalizzato nove reti e cinque assist. Altro nome caldo è di Michele Emmausso del Foggia dove ha messo a segno nove reti in Serie C. 28 anni ad agosto, vanta un altro anno di contratto con il club pugliese. Nel suo curriculum anche esperienze con le maglie di Potenza, Campobasso, Picerno e Lecco, le ultime squadre in cui ha militato.

Benedetto Marinangeli