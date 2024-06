Samb, il secondo colpo è Julen Bernaola

E dopo Mattia Gennari, la Samb ufficializza il suo secondo colpo di mercato. Si tratta di Julen Bernaola. Talentuoso centrocampista basco di 25 anni e nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Eccellenza Puglia con l’Ugento con uno score di 14 reti e 19 assist. Prima di approdare in Puglia ha militato nelle giovanili dell’Atletico Bilbao, Rayo Cantabria, Urduliz ed Escaldes nel campionato di prima divisione di Andorra. In carriera anche due presenze nella Nazionale Under 18 del suo Paese, nelle amichevoli internazionali del 2017 contro Belgio e Giappone. Per caratteristiche tecniche è un centrocampista centrale con i piedi buoni. Prenderà il posto di Andrea Arrigoni che non verrà riconfermato. Ora si attendono, nei prossimi giorni, le ufficializzazioni dell’attaccante esterno Baldassi ex Ischia, del centrocampista Guadalupi nella passata stagione al Nardò e degli under Milone e Tataranni con i quali c’è già un accordo di massima. La Samb è anche alla ricerca di un nuovo centravanti con Tomassini che è sul punto di firmare un biennale con la neo promossa in D Fulgens Foligno. Posto che Martiniello resterà in rossoblù come prima alternativa al titolare, la dirigenza del Riviera delle Palme sta sondando il mercato per un attaccante centrale con spiccate doti finalizzatrici. Sembra allontanarsi definitivamente Mateus Castro del Gravina, prossimo ad essere confermato dal club pugliese. Il diesse Stefano De Angelis sta vagliando altri profili. In pole positione c’è Federico Moretti che si svincolerà dall’Ancona e che il dirigente rivierasco conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenza a Notaresco. Si attende, poi, il ritorno dalle vacanze di Albania di Sabah Kerjota che lascerà la Vigor Senigallia, con la Samb in pole position per aggiudicarsi l’estroso attaccante offensivo. Di Alessandro Sbaffo non se ne parla più. Il Re Leone è corteggiatissimo da diverse formazioni di C e non è detto che lasci la Recanatese. Il laterale sinistro Marco Pagliari (2004) è seguito anche dalla Juventus Under 23. Non è peregrina l’ipotesi che torni il portiere Tommaso Nobile che ha chiuso il suo rapporto con il Foggia. L’estremo difensore ha vestito la maglia rossoblù nel campionato di Serie C 2020-21. Al suo fianco un portiere under e salgono le quotazioni del 2006 Tommaso Orsini del Tolentino. Il centrocampista classe 2004 Alioune Mbaye passa all’ Isernia. Dovrebbe, infine, restare a Termoli il 2005 Yaba Thiaw. Tutto tace, infine, sul fronte Faccioli. Il campionato partirà l’8 settembre.

Benedetto Marinangeli