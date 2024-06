Samb, Sideralba non sarà più main sponsor

Sideralba, azienda leader nella fornitura di acciaio per diversi settori industriali del ceo Luigi Rapullino, non sarà più il main sponsor della Samb nella prossima stagione agonistica. Questa la decisione presa dall’imprenditore campano ma rivierasco di adozione che così non rinnoverà il suo rapporto con il club presieduto da Vittorio Massi. Dopo l’entusiasmo iniziale, con lo stesso Rapullino sul palco allestito nell’area dell’ex Bocciofila per la presentazione della Samb, il rapporto tra le parti è andato via via raffreddandosi, arrivando così alla rottura. La decisione di non rinnovare l’abbinamento pubblicitario è stata comunicata verbalmente al presidente Massi. Finisce così dopo undici mesi il rapporto tra le parti con Sideralba che però potrebbe continuare a sostenere la Samb con una sponsorizzazione di minore entità. Insomma una notizia che era nell’aria e che con ogni probabilità non coglie impreparato il massimo dirigente rossoblù che ora inizierà a guardarsi attorno per trovare un altro main sponsor di spessore. Comunque se si vuole che la Samb abbia un futuro certo nel mondo del calcio è fondamentale allargare la base societaria ad altri imprenditori o finanziatori per costruire così un sodalizio forte economicamente che possa puntare anche a traguardi importanti. Insomma tornare ai vecchi tempi della Serie B con diverse forze economiche intorno al club rossoblù per creare oltre ad una base solida, anche un gruppo di dirigenti-tifosi che possa progettare un futuro roseo per la beneamata.

Dopo la classica pausa di riflessione domenicale da domani Il diesse De Angelis e il tecnico Palladini inizieranno a stringere i tempi per la costruzione della nuova Samb. C’è tempo a disposizione ma muoversi in anticipo non può fare solo che bene. Soprattutto per quanto riguarda riconferme e under. Nel primo caso le idee sono già chiare e già dalla prossima settimana inizieranno i contatti con i papabili a restare in maglia rossoblù. Ad oggi l’unico ad avere il contratto per il prossimo anno è Diego Fabbrini mentre gli accordi di tutti gli altri scadono domenica 30 giugno. Per quanto riguarda il capitolo under, quasi sicuramente, la Samb perderà gli esterni difensivi Zoboletti e Pagliari che vantano richieste in Serie C. Chiatante e Cardoni potrebbero restare così come si potrebbe lavorare per un ritorno sempre in prestito di Marco Orfano. Il terzino scuola Lecce a gennaio fu riscattato dal club salentino e girato al Team Altamura di mister Giacomarro con cui ha vinto il campionato del girone G di Serie D. Classe 2005 potrebbe prendere il posto di Pagliari sulla corsia sinistra. Per il portiere over circola il nome di Francesco Marone che ha già vestito la maglia rossoblù dal febbraio 2023 per poi nella passata stagione militare prima nell’Aglianese e poi nel Gladiator.

Benedetto Marinangeli