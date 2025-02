Seccardini: "La squadra non è difficoltà, ci gira male"

È il peggior momento in casa Atletico Ascoli da quando Simone Seccardini è sulla panchina bianconera. Nelle ultime otto gare sono arrivati solo quattro punti a causa delle cinque sconfitte (in casa contro Termoli e Notaresco, e in trasferta contro Sora, Sambenedettese e Fermana), della vittoria contro la Civitanovese e del pareggio con la Recanatese. Un momento difficile che è culminato ieri con la sconfitta contro il fanalino di coda Notaresco.

Gli abruzzesi non vincevano da tre mesi, dal 3 novembre nella sfida contro il Roma City e avevano conquistato solo due punti contro Isernia e Sora. Insomma, il successo della compagine di Mister Massimo Silva ha riportato grande entusiasmo in casa rossoblù e aperto ufficialmente la crisi in casa bianconera. Ma non per l’allenatore dell’Atletico Ascoli che non è stato d’accordo con chi gli ha fatto notare le difficoltà della sua squadra: manovra lenta, tanti errori nei passaggi, circolazione del pallone poco fluida e tanta fatica sulle seconde palle.

"Non ho visto una squadra in difficoltà – ha dichiarato Seccardini – anche nel primo tempo dove pure, è vero abbiamo commesso diversi errori. I gol del Notaresco sono stati molto casuali con un cross deviato in maniera involontaria da Infantino e una scivolata di D’Alessandro sul contropiede di Forcini. Il nostro portiere non ha dovuto compiere alcuna parata ma il calcio è così. Il Notaresco con due tiri si è portato a casa la vittoria. Non voglio aggrapparmi alla sfortuna, ma certamente negli episodi ci sta mancando anche quella. Nel primo tempo Minicucci si è visto respingere sulla linea un tiro a botta sicura, ci sono stati annullati due gol per fuorigioco dubbi, e nel finale il pallone non è proprio voluto entrare. E’ difficile giocare in casa perché gli avversari vengono qui per chiudersi e se trovano l’episodio a loro favorevole non è facile ribaltarla. Faccio fatica a digerire questo boccone amaro. Bisogna invertire questa piccola aura di negatività che ci sta avvolgendo".

Valerio Rosa