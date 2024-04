Sicurezza sul lavoro: blitz nel cantiere dell’ospedale di Montegiorgio

Fermo, 15 aprile 2024 – Controlli nel cantiere dell’ospedale di Montegiorgio, i carabinieri riscontrano diverse anomalie e sanzionano le ditte per 23.000 euro. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando provinciale di Fermo, in collaborazione con il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ascoli, effettuando una serie di controlli sul territorio per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, si sono imbattuti in diverse anomalie durante un sopralluogo nel cantiere che sta effettuando i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’ospedale ‘Diotallevi’ di Montegiorgio.

Le irregolarità rilevate hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre titolari delle aziende edili e all’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 23.000 euro. Le violazioni accertate comprendevano la mancanza di adeguati dispositivi di sicurezza, quali la viabilità interna al cantiere e la presenza di parapetti protettivi, oltre al grave fenomeno del lavoro nero. Infatti, è stato sorpreso a lavorare un straniero totalmente ‘in nero’ e del distacco illecito di altri due lavoratori. Quest’azione riflette l’importanza cruciale che l’Arma attribuisce alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La presenza costante e attiva dei carabinieri nei cantieri edili non solo mira a garantire il rispetto delle normative vigenti, ma si pone anche come deterrente contro le condotte illecite, tutelando i diritti dei lavoratori e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle leggi. "L’Arma dei carabinieri – si legge in una nota –, attraverso queste operazioni, ribadisce il proprio impegno a favore della legalità e della sicurezza, riaffermando il proprio ruolo fondamentale nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori e nella prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro. L’autorità giudiziaria e amministrativa competenti sono state informate delle violazioni e delle sanzioni applicate. L’intervento effettuato a Montegiorgio è solo un esempio delle numerose attività che quotidianamente vedono impegnati i carabinieri a dimostrazione dell’impegno costante nella protezione dei cittadini e nella promozione di un tessuto sociale e lavorativo". Negli ultimi mesi la tragedia della ‘Esselunga’ a Firenze e più recentemente alla diga idroelettrica di Suviana, hanno alzato l’attenzione delle istituzioni sulla delicata questione della sicurezza nei luoghi di lavoro.