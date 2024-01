Sorpreso a rubare gasiolo dai camion

Un teramano di 47 anni è stato sorpreso mentre rubava taniche di gasolio dai serbatoi di camion in sosta nel territorio di Porto d’Ascoli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari dell’arma ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato da una pattuglia del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto e portato in caserma per gli adempimenti di legge per l’arresto. Contestualmente un’altra pattuglia della locale stazione ha proceduto alla perquisizione del veicolo del teramano, dove hanno trovato altre sei taniche di plastica, ancora vuote. Trattenuto nella camera di sicurezza, presso la caserma dei carabinieri, dopo l’udienza di convalida del provvedimento, l’autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria e quindi rimesso in libertà. Nei confronti del 47enne è stato, però, disposto, da parte della Questura di Ascoli, il foglio di via obbligatorio che gli vieta di far ritorno a San Benedetto per un anno.

Nel pomeriggio di martedì, invece, i carabinieri della stazione di Cupra Marittima, a conclusione di attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 35enne del luogo, accusato di aver raggirato, con la tecnica del finto parente, una pensionata di 75 anni. La donna, agganciata attraverso messaggi WhatsApp dal finto figlio, era stata indotta al versamento di mille euro su una nota piattaforma di pagamenti on line, facendo poi perdere le sue tracce. Ora rischia fino a 5 anni di carcere.

ma. ie.