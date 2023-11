Sottanelli a Salvini:: "Cantieri in A14, disastro continuo"

Sui cantieri dell’A14 è intervenuto anche Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione replicando nel corso del question time al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "L’autostrada A14 Bologna-Taranto continua ad essere un eterno pericoloso cantiere, soprattutto nella tratta tra Abruzzo e Marche. Anche perché al lavoro non si vedono mai né operai né macchinari. E allora il dubbio legittimo è che nemmeno il ministro Salvini conosca i tempi necessari per ultimare gli interventi iniziati ormai dieci anni fa, con gravi disagi per gli automobilisti, elevata frequenza di incidenti, alcuni dei quali purtroppo anche mortali, code insopportabili, danno d’immagine e perdita di competitività per i territori interessati. Il ministro Salvini conosce bene il problema, tanto da aver tenuto a febbraio un tavolo tecnico insieme ad Aspi e ai due presidenti di Regione Marche e Abruzzo. Non vorrei perciò che anche al Ministro non venga detta la verità".