Stretta e rovinata I pericoli in via Botticelli

Via Botticelli, a San Benedetto, che va da via Crivelli, sulla collina in direzione del porto e scende sulla Nazionale di fronte alla chiesa di San Filippo Neri, è pericolosa. E’ a doppio senso di circolazione, è stretta, è piena di buche, nessuna manutenzione ai margini con le erbacce che occupano la sede stradale e soprattutto è molto trafficata, poiché fa da bypass da chi dalla Nazionale deve andare verso le strade dell’immediato entroterra, evitando tutti semafori del centro. Via Botticelli è una strada dimenticata e pericolosa, poiché oltre agli automobilisti vi passano molti pedoni, in particolare, proprietari di cani con i loro animali, gente che va a fare la camminata mattutina e ora anche la presenza della colina felina dove spesso si incrociano gli operatori che la accudisce. Sono urgenti il taglio dell’erba per una migliore visibilità nelle curve che sono tutte chiuse, la sistemazione delle scoline ormai sparite e il rifacimento del manto stradale, dalla fine di via Linneo fino all’incrocio con via Trieste, che di toppe di asfalto a freddo non ne può più. Visto che siamo in zona, ricordiamo il fondo stradale completamente disastrato di via Pirandello, di fronte ai vigili del fuoco.