Sull’Ascensione insieme a ’Fuselli e Filari’

Fuselli e Filari, un binomio imprescindibile, sintesi delle peculiarità del territorio Piceno e nome dell’agenzia di viaggi, che ha aperto le porte un anno fa, lungo Corso Serpente Aureo, nel cuore di Offida. Oltre ad offrire i classici servizi turistici (prenotazione aerei, bus, treni, hotel e vacanze su misura), la FeF Viaggi organizza anche esperienze e viaggi nelle Marche. Il nome dell’agenzia si rifà agli utensili di legno per la lavorazione del merletto a tombolo, tipico di Offida, e ai filari che disegnano il paesaggio marchigiano: i simboli dell’eredità immateriale lasciatale dai nonni. La filosofia dell’agenzia, guidata da Veronica Alberti è: sentirsi un tutt’uno con il territorio in cui siamo nati e viviamo, ispirandosi al passato per guardare con occhi diversi al futuro. "Fuselli e Filari sono come cardini – dichiara l’Alberti – che mi tengono radicata alle origini e che, allo stesso tempo, mi hanno aiutato ad apprezzare la genuinità e la qualità della vita: i ritmi della campagna, della natura, del sole e della luna, che sono rimasti dentro di me anche quando ho vissuto in città metropolitane". E’ proprio con questo spirito che l’agenzia Fuselli e Filari sta organizzando una serie di eventi legati al territorio, alle sue peculiarità, le sue tradizioni. Per domani, FeF Viaggi invita ad un’escursione sul monte dell’Ascensione, un luogo particolarmente caro all’Alberti, per via delle origini paterne (il nonno era di Polesio). Il prezzo è di 15 euro per gli adulti, gratis per i minori di 18 anni. Prenotazione: info 3280191665 (anche Whatsapp) 0736 498010 info@fefviaggi.com.

m.g.l