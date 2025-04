Superstrada chiusa, un incubo. Città bloccata tra code e disagi:: "C’erano altre comunicazioni"

Era prevedibile che la chiusura del tratto della Superstrada che va da Folignano-Ascoli est a Rosara-Ascoli ovest causasse disagi. Ma, probabilmente, non fino a questo punto. Ieri mattina, infatti, il traffico è rimasto completamente paralizzato e la città era in tilt. Anas, attraverso l’installazione di alcuni cartelli avvenuta già da diversi giorni, aveva preventivamente avvisato che sarebbe stato chiuso lo svincolo di Porta Cartara, per consentire degli interventi di pavimentazione che dovrebbero durare fino a giovedì. Pertanto, tra gli ascolani c’era il sentore che ieri sarebbe stato un lunedì complicato, specialmente nelle ore di punta. Ma è altrettanto vero che le cose non sono andate come esattamente come era stato comunicato, in quanto la stessa Anas aveva garantito che la chiusura non sarebbe avvenuta prima delle 8.30, al fine di consentire il passaggio dei mezzi almeno per l’inizio delle lezioni nelle scuole. Alle 7.20, infatti, lo svincolo di Porta Cartara era già interdetto al traffico. Difficile pensare che, con il nubifragio che in quelle prime ore della mattinata si era abbattuto su Ascoli, gli operai fossero ugualmente a lavoro. Pertanto, sarebbe stato un gesto di buon senso quello di aspettare quantomeno le 8.30, come promesso, prima di chiudere. Così, le auto (piene di genitori che accompagnavano i ragazzi a scuola o di persone che si recavano al lavoro) sono state costrette a incanalarsi lungo via Napoli o per la Circonvallazione, dove si sono create file chilometriche.

Stesso discorso, in senso inverso, ovvero per chi doveva recarsi verso Roma ed è stato costretto a uscire a Folignano-Ascoli est, visto che c’erano code lunghissime anche nell’asso attrezzato. Insomma, una mattinata davvero infernale e la sensazione è che gli stessi disagi possano verificarsi anche in questi giorni. La fine dei lavori è prevista per il pomeriggio di giovedì e la speranza di tutti è che questi non si prolunghino. Sui social, ovviamente, si è scatenato un vespaio di polemiche.

Critico anche il consigliere comunale Emidio Premici. "Mi rammarica costatare che la superstrada Ascoli-mare è stata chiusa dall’Anas ben prima delle 8 di mattina, non consentendo a tantissime persone di andare regolarmente in orario a lavoro – spiega Premici –. Questo, nonostante comunicazioni di senso opposto avute dalla stessa Anas che dicevano di attendere per la chiusura l’ingresso delle scuole per favorire studenti e pendolari. Dopo questo ennesimo fatto che ha creato moltissimi disagi, la mia mozione depositata lo scorso novembre in consiglio comunale assume ancora più rilievo: come è possibile che quel tratto sia oggetto di chiusure a singhiozzo da anni? – si chiede il consigliere –. Perché l’Anas non dà informazioni precise sullo stato dei lavori? Queste e altre domande meritano risposta per una cittadinanza che ha il diritto di avere soluzioni e non problemi da chi gestisce la nostra rete stradale".

