Trovato morto in auto, indagini in corso

Grottammare (Ascoli), 25 febbraio 2025 - Tragedia a Grottammare (Ascoli), un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella propria auto. E' accaduto ieri intorno alle 20. A dare l'allarme un passante. Subito sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di San Benedetto del Tronto e Grottammare che hanno avviato i primi accertamenti.

Indagini in corso sulla causa del decesso

La salma è a disposizione della Procura di Fermo, competente per territorio, che disporrà l'autopsia per stabilire la causa del decesso che ancora non ha origini chiare. I militari dell'Arma sono propensi ad escludere fin d'ora il coinvolgimento di terze persone e quindi una morte violenta.

Da capire se si è trattato di un malore o di un gesto autolesionistico e se, in entrambi i casi, l'evento morte può essere collegato a una visita medica a cui poco prima il 45enne si sarebbe sottoposto in una non meglio specificata struttura sanitaria della Riviera.