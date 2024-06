Un assist dal caso Sbaffo . Samb, rinforza la società

Niente di nuovo sul fronte occidentale è il capolavoro letterario di Erich Maria Remarque, trasposto poi cinematograficamente da Edward Berger. Un titolo che si può affiancare alla Samb per quanto riguarda il caso Sbaffo o presunto tale. Dal club rossoblù non arrivano notizie in merito, dopo il comunicato della Recanatese che praticamente in base all’articolo 117 comma 5 del Noif blocca il trasferimento del Re Leone in riva all’Adriatico. Una situazione che al momento è ferma e che si presta a diverse interpretazioni. In casa Samb tutto tace. Nessuno parla, neppure una scarna nota ufficiale per spiegare come sono andate le cose ed il modo in cui possono essere risolte. Un modo per ostentare sicurezza sulla fattibilità dell’operazione o effettivamente la dirigenza rossoblù si sente in difetto verso la Recanatese? La norma in esame, l’art. 117 comma 5, si può prestare a diverse interpretazioni che da una parte danno ragione al sodalizio leopardiano e dall’altra, invece, potrebbero anche confermare la bontà dell’operazione fatta dalla Samb. Comunque questa situazione è facilmente rimediabile. L’intenzione di Sbaffo, dopo il summit di giovedì, è quella di firmare con la Samb. Ed a questo punto basta che i due club si incontrino per definire il tutto, a meno che il rapporto tra le parti non sia irrimediabilmente compromesso. Una leggerezza quella commessa dal club del Riviera delle Palme che ha annunciato in pompa magna l’arrivo di Sbaffo, ma allo stesso tempo la conferma che è oltremodo necessaria la presenza in società di figura dirigenziali che conoscano a menadito i regolamenti calcistici. Un direttore generale di esperienza ed un segretario sportivo, per la precisione. Ruoli attualmente scoperti, soprattutto il primo dopo l’inaspettata conclusione dell’affaire Faccioli.

La Samb è una società gloriosa ed anche se la matricola in Figc è sempre quella del Porto d’Ascoli, ha bisogno di strutturarsi adeguatamente. Non può andare avanti in modo dilettantistico, come finora fatto. Anche e soprattutto per evitare situazioni spinose ed antipatiche come il caso Sbaffo. Non resta che attendere, quindi, gli ulteriori sviluppi per arrivare così alla completa definizione della vicenda. Intanto il club del Riviera delle Palme è sul punto di chiudere anche l’operazione che porterebbe in rossoblù l’estremo difensore classe 2004 Emanuele Semprini. 20 anni, scuola Roma, da tre stagioni è titolare in D con il Trastevere con cui ha collezionato 100 presenze in quarta serie. Vanta anche quattro gettoni con la Rappresentativa Under 18 della Lnd. In fase di stallo l’operazione che riguarda il centrocampista del Nardò Luca Guadalupi. Il club pugliese avrebbe manifestato l’intenzione di confermarlo.

Benedetto Marinangeli