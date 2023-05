Un libro in sospeso per i ragazzi in difficoltà

Riparte "Libro in sospeso" per i ragazzi con problemi di dipendenza della comunità Dianova di Montefiore. Da domani al 26 giugno sarà possibile regalare un libro ai ragazzi ospitati nella comunità montefiorana. "È un modo per avvicinare tutte le persone – fanno sapere dalla struttura – a conoscere e, così, a riflettere sul problema legato alle dipendenze in generale, incentivando la promozione della lettura e facendone un evento di condivisione solidale. Si tratta di una missione di generosità collettiva in un’epoca di forte individualismo, nella quale l’accesso alla cultura non è per tutti". L’iniziativa del "Libro sospeso" si rifà a un’antica tradizione napoletana, quella del caffè sospeso. Le librerie di San Benedetto che hanno aderito all’iniziativa di Dianova sono: Punto Einaudi Via XX Settembre; Libri ed Eventi di via Roma e Nave Cervo, in Via Volturno. In queste librerie è possibile acquistare un "Libro in sospeso", lasciare una dedica e aiutare ad arricchire la biblioteca della comunità Dianova. I libri saranno raccolti il 26 giugno, in occasione della Giornata internazionale contro il consumo della droga.