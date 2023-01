Una cena di solidarietà per il Cvm

Dopo due anni di pausa a causa del Covid, è tornato il consueto appuntamento con la Cena di solidarietà in favore di CVM, (Comunità Volontari per il Mondo), tenutasi nel ristorante "Valle Verde", dai soci Maurizio De Angelis e Alessandro Ricci in collaborazione con il Comune di Ripatransone e l’Associazione giovanile "StraRipani". La serata, 17esima edizione, ha visto la partecipazione di circa 150 persone, ed è stata allietata dalla musica di Remigio Giannetti, musicista oltre che Presidente di "StraRipani". Tra i presenti l’ex presidente della provincia di Ascoli Piceno, Paolo D’Erasmo, il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi, la delegata della Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone, Stefania Bruni. Per CVM sono intervenuti, oltre ai membri del team Italia, la direttrice Marian Lambert e il Presidente Paolo Padovani. Ringraziamenti sono stati espressi ai giovani di "StraRipani". Una ricca lotteria, con premi offerti da sponsor privati ed aziende, ha chiuso la serata.