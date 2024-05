Ventisei i cavalli che saranno impiegati per il palio di luglio

Ventisei. Tanti saranno i cavalli che verranno sottoposti alle visite veterinarie in programma domani e sabato al campo Squarcia, in vista della Quintana in notturna che andrà in scena il 13 luglio. Ad eseguire i test sarà, come avvenuto anche lo scorso anno, l’equipe della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo. Quattro sestieri sottoporranno le proprie cavalcature all’attenzione dei medici nella giornata di domani, appunto, ovvero Porta Romana, Piazzarola, Porta Maggiore e Porta Solestà. Gli altri due, invece, Porta Tufilla e Sant’Emidio, lo faranno sabato mattina. Le scuderie, però, hanno già deciso quali cavalli portare a visita. Porta Solestà, ad esempio, ha optato per quattro purosangue e un anglo arabo sardo. Si tratta di Katy Way (di nove anni, in sella al quale il campionissimo Luca Innocenzi vinse nell’agosto del 2022 e nel luglio del 2023), della storica Love Story (di quindici anni, con cui il cavaliere trionfò tre volte nell’agosto 2018, luglio 2019 e luglio 2021), Aube Boreale e ‘Cima at Work’ (entrambi di sette anni) e la mezzosangue Tajika (di dodici anni). Porta Tufilla, invece, sottoporrà ai test quattro purosangue: il fenomenale Trentino (cavallo velocissimo di undici anni, che detiene il record della pista con il tempo di 48,6 secondi e in sella al quale vinse il rossonero Massimo Gubbini nell’agosto 2021 e luglio 2022), Matambre di quattro anni, Stay Safe Tonight e Baloon (entrambi di cinque anni). La Piazzarola, che non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi sul cavaliere titolare tra i giovani Mario Cavallari e Davide Dimarti, opterà invece per sei cavalli, tutti purosangue: Matti Miller di otto anni, Piccola Greta, Lonely Dreamer, L’Incanto, Aravasa e Danea. Il sestiere di Porta Romana, invece, sottoporrà alle visite quattro purosangue: Magic Strike di nove anni (campione uscente, con cui Lorenzo Melosso vinse l’anno scorso ad agosto), Aethos sempre di nove, Clarabella di sei e Lo Zingaro di otto anni. Il sestiere di Sant’Emidio, invece, ha scelto tre cavalli ma in extremis potrebbe portarne anche un quarto: sicuramente verranno visitati i purosangue ‘In The Wood’, Gold Strategy di cinque anni e Zip Line. Infine, Porta Maggiore sottoporrà alla commissione veterinaria quattro purosangue: Adivinadora di otto anni, Magica Wanda di nove, Time di sei e Hartswell di dieci anni. Dopo le visite, sabato sera si svolgeranno anche degli allenamenti a porte aperte, a partire dalle 21, che vedranno protagonisti tutti i cavalieri.

Matteo Porfiri