Benzina prezzo, ad Ascoli per il pieno servono 9 euro in più

Ascoli, 8 gennaio 2023 – "Prima di Natale ho fatto il pieno all'auto, la mia va a diesel, e mi è costato 70 euro. Oggi mi costa 77". "Tocca sempre a noi cittadini pagare. Mi sono rassegnato". Queste sono solo alcune delle reazioni che abbiamo raccolto facendo un giro tra gli automobilisti fermi a fare benzina. Azzerato il taglio delle accise, introdotto dal Governo Draghi e poi prorogato fino al 31 dicembre, il prezzo del carburante è tornato a salire dal primo dell'anno. Tanto è che proprio l'ultimo giorno del 2022 si sono registrate code presso tutti o quasi i distributori di benzina con i più che hanno deciso di approfittare di un prezzo ancora basso per fare il pieno. Oggi quello stesso pieno costa agli italiani dai 7 ai 9 euro in più. Il Piceno non fa eccezione, anche se in realtà il rialzo sembra contenuto, nonostante il ritorno delle accise, più che altro perché stando a ciò che ci hanno raccontato alcuni benzinai, è proprio il prezzo del carburante che sta scendendo. Automobilisti alle prese coi rincari Ad Ascoli all'Ip sulla circonvallazione Nord, zona stadio, la benzina tocca 1,689, il diesel 1,739 al litro in...