Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 gennaio 2023

Bologna, 6 gennaio 2023 - Bologna inaugura il primo weekend dell'anno con un calendario di eventi dedicati a tutti i gusti e a tutte le età. Ci sono feste per ballare a ritmi tropicali, musica elettronica, ma anche spettacoli sul ghiaccio e rassegne teatrali.

Ecco cosa fare sotto le due Torri quando si è troppo grandi per la calza della Befana.

Venerdì 6 gennaio

Bol on Ice



Torna 'Bol on Ice', l'appuntamento fuoriclasse di pattinaggio artistico. Il 6 gennaio, la pista olimpionica dell'Unipol Arena (via Gino Cervi 2, Casalecchio) ospita i migliori pattinatori del mondo, per uno spettacolo a base di tecnica, velocità e acrobazie.



Solo Quelle Belle

Le migliori hit musicali, "oltre la vergogna", con Internazionale Trash Ribelle. L'appuntamento è al Locomotiv Club, via Serlio 25, a mezzanotte. Ingresso a 10 euro più tessera Aics.



Global Bus

Al volante del 'Global Bus' c'è Didje Doo, con il suo sound tropicale. Al suo fianco Robemiste e Farrapo. Per un po' di groove, l'appuntamento è al Binario69 (via de' Carracci 69) alle 21.30. Ingresso a 5 euro più tessera Aics.



Lobo x Cage

Per il primo appuntamento dell’anno Cage porta in città Ormeye e DNN di Lobo, collettivo di dj & producer attivo da dieci anni a Milano che propone musica elettronica, dalla techno alla jungle. L'evento è al Kindergarten (via Calzoni 6), alle 23. Ingresso a 15 euro.



Arturo Brachetti: Pierino, il lupo e l'altro

Il comico Arturo Brachetti indossa le vesti di cantastorie per, letteralmente, "raccontare" lo spettacolo. Attraverso il concerto 'Pierino, il lupo e l’altro', Brachetti condurrà il pubblico alla scoperta del “dietro le quinte” della musica classica affrontandolo in maniera divertente e accessibile a tutti grazie allìespediente del racconto. Una rasseggna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 17. Biglietti a partire da 27.30 euro.

Sabato 7 gennaio

Fry Moneti and The Irish Spirit

In Piazza Lucio Dalla uno spettacolo per scoprire l'Irlanda attraverso la musica, con Francesco "Fry" Moneti e Gianluca Spirito dei Modena City Ramblers. L'evento inizia alle 18, ingresso gratuito.

Re Enzo in Musica: Omaggio ad Astor Piazzolla

Palazzo Re Enzo apre eccezionalmente le sue porte per accogliere i concerti a cura dell'Orchestra Senzaspine. Una serata omaggio ad Astor Piazzolla, padre del tango moderno, che riuscì ad affermare il suo più grande desiderio, sullo sfondo delle rivoluzioni e delle dittature del Novecento latino americano: dedicare la vita alla sua unica grande passione, la musica. Il biglietto del concerto (25 euro) include l'ingresso a Palazzo Re Enzo visitabile con audioguida nei giorni e orari di apertura al pubblico. Un’occasione per conoscere i segreti di quella che fu la prigione dorata di Re Enzo e il cuore pulsante della scena politica di Bologna. Lo spettacolo inizia alle 19.

Il mio peggiore amico

Due opposti che per una strana legge di fisica umana si attraggono fortemente. Due amici legati da un'inossidabile amicizia pur non avendo nulla in comune, ciononostante uniti da una specie di subconscia ammirazione reciproca che spesso e volentieri si frantuma violentemente per poi miracolosamente rinsaldarsi come se nulla sia stato. Una rassegna del Teatro Dehon (via Libia 59), in programma alle 21. Biglietti a partire da 15 euro.

Domenica 8 gennaio

7 spose per 7 fratelli

Da Hollywood al Teatro EuropAuditorium (piazza Costituzione 4). Il cult spesso riproposto in tv diventa musical, grazie alla regia di Luciano Cannito, ma con le ambientazioni dei western alla Quentin Tarantino. Un spettacolo con Diana del Bufalo e Buz. Domenica 8 gennaio lo spettacolo è alle 16.30, biglietti a partire da 35 euro.

Norma Mascellani. Segreti dal Novecento

Palazzo D'Accursio (Piazza Maggiore 6) presenta "Norma Mascellani. Segreti dal Novecento", a cura di Francesca Singaglia. Una mostra che prende in esame la vita e la carriera della pittrice bolognese attraverso più di 100 dipinti realizzati tra gli anni ’30 e il 2009 provenienti dal Fondo Norma Mascellani e da numerose collezioni private. L'esposizione è aperta dalle 10 alle 18.30, ingresso gratuito.