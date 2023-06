Il Resto di Bologna, il nostro podcast. In sette mesi tante storie per raccontare la città

Bologna, 2 giugno 2023 – Dopo sette mesi di racconti, il nostro podcast Il Resto di Bologna si ferma per una pausa estiva. Dagli spaghetti alla bolognese al mistero della famosa finestrella di via Piella, passando per la storia dei canali cittadini, nelle 137 puntate finora trasmesse – la prima risale al 7 novembre dello scorso anno – sono tante le curiosità e i racconti, della città e non solo, che hanno animato il nostro podcast. Ma quali sono stati gli episodi che hanno avuto maggior successo?

La top ten de Il Resto di Bologna vede in decima posizione ‘La storia dei canali bolognesi’, dove viene fatto un excursus delle vie fluviali che scorrono sotto la nostra città. Al nono posto troviamo ’Lepore e la nuova casa della cultura’, puntata che ha dato ufficialmente il via alla programmazione. Ottava posizione per ‘Lo slang bolognese. Parte 2’ con una lista delle parole più utilizzate nel gergo cittadino.

Settima posizione per ‘La storia di Santa Caterina’, improntata sulla vita di Caterina de’ Vigri, badessa delle Clarisse vissuta nel XV secolo e diventata Santa Caterina, patrona di Bologna. Sesto posto per ‘Che fine ha fatto Beppe Maniglia?’, con uno dei personaggi felsinei per eccellenza, per decenni, con la sua musica, una delle attrazioni di piazza Maggiore. Ottimi risultati anche per ‘Il mistero della finestrella’, la famosa attrazione di via Piella, che calamita sempre più l’attenzione dei turisti e, nella nostra classifica di ascolti, si prende la quinta posizione. Fuori di un soffio dalla top 3 troviamo un altro mistero che si annida sotto le Due Torri: il quarto posto, infatti, è occupato dall’episodio ‘Il mistero delle tre frecce’ conficcate - tra leggenda e storia - in Strada Maggiore, sotto il voltone di Corte Isolani.

Ecco arrivato il momento di svelare il podio de Il Resto di Bologna. Medaglia di bronzo per ‘Lo slang delle due torri’ con la partecipazione di Roberto Serra, profesåur ed bulgnais nei corsi di ’Succede solo a Bologna’ che ha guidato gli ascoltatori tra cinni e muste.

Occupa il secondo gradino del podio ’Bologna e la vecchina dei fiori’ , con la storia della signora che per tutta la sua vita ha venduto mazzolini freschi, che raccoglieva nei boschi, ai clienti dei ristoranti. Si aggiudica il primo posto in classifica ’ Aiutami, sono messo male: la storia di Angelo Rizzi, quando l’elemosina diventa un mantra ’ che stacca tutti gli altri episodi: un personaggio autenticamente bolognese che tantissimi cittadini hanno incontrato, frequentando il centro storico. Da Il Resto di Bologna è tutto, ci risentiamo dopo l’estate.