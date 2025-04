"Affitti troppo alti. Bisogna intervenire"

"Al Pilastro ci sono troppi negozi sfitti da decine di anni, altri invece chiudono perché l’affitto è troppo alto da sostenere per una piccola bottega". Questi sono i problemi del quartiere secondo Kaur Daljit, proprietaria di una piccola bottega al Pilastro.

Daljit, cosa chiede alle istituzioni?

"Dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per abbassare le locazioni delle attività commerciali. Tanti di noi non arrivano a pagare l’affitto e di conseguenza chiudono. Inoltre, se arrivano nuovi negozianti e si aprono quindi diverse attività, è più facile attrarre gente al Pilastro e dare maggior vigore sia a questa zona dalle incredibili potenzialità, sia a tutta Bologna".

Il Pilastro ha anche tanti giardini.

"Sì, occorre curarli costantemente, non una volta ogni sei mesi. È un rione con diversi problemi ma sono tutti quanti risolvibili, anche in tempi brevi".

Tra i problemi c’è il degrado. "Non solo, anche incuria e spaccio. Molti di noi hanno timore a camminare per paura di incappare in qualche criminale. Diverse volte mi è capitato di chiudere le serrande del negozio quando questi facinorosi hanno iniziato a litigare tra di loro. Per paura di un’eventuale aggressione mi sono rintanata nella mia attività anche se era evidente che non ce l’avessero con me".

Ha notato cambiamenti rispetto al passato?

"Negli ultimi due mesi sono aumentate le auto della polizia che presidiano e controllano l’area. Quest’ultima cosa è molto positiva e rende più tranquilla me e anche tutta la comunità".

Giovanni Di Caprio