Aggrediti dai cani al parco del Reno a Bologna, i vigili: "Intervenuti due volte"

Bologna, 6 giugno 2023 – La polizia locale era intervenuta al parco del Reno due volte la scorsa settimana, senza però rintracciare i molossi che poi, domenica, hanno aggredito tre persone. E quel giorno, dopo che la polizia aveva trovato e denunciato il proprietario dei cani, un tunisino di 45 anni, la locale ha elevato, nei suoi confronti, tre sanzioni.

È la risposta che arriva dal Comune alle lamentele dei residenti della zona, che da più di una settimana - come conferma la stessa locale - avevano iniziato a telefonare, per segnalare la presenza dei pericolosi molossi, chiedendo un intervento. Come riepiloga la municipale, "alcuni cittadini hanno segnalato telefonicamente diverse volte alla nostra centrale radio operativa la presenza di cani liberi in zona Berleta e Bruno. La prima telefonata è arrivata il 26 maggio e subito è stata inviata una pattuglia che ha effettuato un controllo lungo il Reno senza rintracciare i cani".

Altre chiamate sono arrivate mercoledì e giovedì scorsi, "tali segnalazioni sono state girate al reparto Reno Borgo che giovedì ha predisposto un servizio apposito; anche questa attività di controllo, svolta di pomeriggio, ha dato esito negativo". La municipale spiega anche di aver parlato con alcuni cittadini, che avevano riferito che i cani frequentavano il parco soprattutto la sera e avevano già aggredito due persone. Così arriviamo a domenica mattina, quando i cani, sempre liberi e senza museruola, aggrediscono tre persone, mandandone due al pronto soccorso: "Alle 12,08 un cittadino avverte la nostra centrale che due pitbull hanno tentato di aggredirlo. Subito dopo, alle 12,35, il 118 ci comunica di aver trasportato una ragazza all’ospedale Maggiore e alle 13,01 il capo turno della polizia di Stato ci avverte di aver bloccato una persona con due rottweiler legati e molto aggressivi e un terzo libero". La polizia locale invia a quel punto una sua pattuglia, chiamando gli accalappiatori e multando il proprietario.