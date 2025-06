Api, una crisi da affrontare tutti assieme

Torniamo sul tema della crisi delle api, le quali sono effettivamente sentinelle dell’ambiente. Il problema esiste perché il numero delle api cala e nella vita di questi insetti si registrano negli ultimi anni troppe anomalie. Gli scienziati stanno studiando il fenomeno, ma un confronto con chi lavora la terra probabilmente è utile e a questo punto più che mai necessario. Lasciare le decisioni solo alla politica è più pericoloso che riesumare l’utilizzo del Ddt. Gli agricoltori, con una buona parte di ragione, sostengono che il frutteto e la campagna sono il loro ufficio e quindi non hanno alcun interesse ad inquinare. Vero, però la ragione spesso sta nel mezzo, ‘in medio stat virtus’, dicevano gli antichi. La frase è attribuita ad Aristotele ed esprime il concetto che la virtù, l’eccellenza, l’equilibrio, si trovano tra due estremi. L’utilizzo del glifosato in Italia è rigidamente regolamentato con restrizioni specifiche in alcune situazioni. È vietato infatti l’uso di erbicidi a base di glifosato per esempio durante la fase di pre-raccolta e trebbiatura. Inoltre, c’è il semaforo rosso in aree frequentate dai cittadini, come parchi, giardini e aree gioco per bambini. Il glifosato è ammissibile in agricoltura per altre fasi, ma con specifiche limitazioni. Scelte sufficienti? Parliamone. Intanto lo scienziato telefoni al contadino.

