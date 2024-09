Banca di Bologna, donazione alla Croce Rossa

In piazza Galvani, di fronte alla sede della Banca di Bologna, il presidente Enzo Mengoli e il direttore generale Alberto Ferrari hanno consegnato nelle mani del presidente di Croce Rossa Italiana di Bologna, Marco Gamberini, le chiavi di due mezzi che supporteranno le attività di sostegno per i più fragili e di addestramento e ricerca dispersi da parte dell’unità cinofila. Il primo mezzo, un furgone refrigerato, verrà utilizzato per la raccolta e la ridistribuzione di pasti.

Il secondo è un mezzo adatto al trasporto di quattro unità cinofile per la ricerca di dispersi.

"Croce Rossa Italiana ringrazia ancora una volta la Banca di Bologna per il sostegno ai più fragili", dice Gamberini. "Siamo molto attenti – aggiunge Mengoli – alle esigenze socio-sanitarie della nostra realtà e vogliamo contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza per la salute delle persone. La collaborazione con il Comitato della Croce Rossa ha consentito, in questi anni, di implementare strumenti e attività formative".