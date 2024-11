Bio-On, l’ex direttore finanziario Buonpensiere assolto: “Sono finalmente sereno”

Bologna, 28 novembre 2024 – Il processo di primo grado sulla vicenda del crac di Bio-On, la start up delle bioplastiche arrivata a superare il miliardo in Borsa e poi fallita in pochissimi mesi, nel 2019, a seguito del report del fondo Quintessential che la definì “castello di carte” e dall’indagine della Guardia di finanza che ne seguì, con tanto di misure cautelari e sequestri, si è chiuso lunedì. Dei nove imputati, otto sono stati condannati, tra cui l’ex presidente e fondatore Marco Astorri, che ha avuto però una pena dimezzata rispetto a quella chiesta dai pm.

L’unico assolto è stato l’ex direttore finanziario dell’ex colosso delle bioplastiche, il commercialista Pasquale ‘Lino’ Buonpensiere. Assolto con formula piena, per non avere commesso i fatti a lui contestati (due i capi a lui contestati, ossia manipolazione del mercato e bancarotta impropria).

Con soddisfazione del suo difensore, l’avvocato Fulvio Toschi: "La sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Bologna ha dimostrato la piena correttezza dell'operato del dottor Pasquale Buonpensiere – commenta –. Il mio assistito è stato infatti assolto con la formula più ampia da ogni singolo addebito che gli era stato originariamente contestato. Con la sentenza di totale assoluzione gli è stata infine restituita la serenità perduta negli ultimi anni sia sul piano personale che su quello professionale. Il dottor Pasquale ‘Lino’ Buonpensiere, nel ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questi anni, può ora riprendere con ritrovato entusiasmo il suo lavoro di dottore commercialista”.