Bologna com’era: le multe quando c’erano poche auto

Nel 1908 le guardie municipali (l’odierna polizia municipale) erano circa un centinaio in una città di 170.000 abitanti. I loro compiti consistevano in controlli al commercio, all’ordine pubblico, all’arredo urbano, alla mobilità e al buon costume. I protagonisti della mobilità urbana erano i tram elettrici, i fiacres (le carrozzelle), le biciclette e le poche automobili. All’inizio del 1909 il Comune rese nota l’attività sanzionatoria delle guardie per l’anno 1908. Per quanto concerne il traffico urbano furono elevate 78 contravvenzioni a automobili, 190 a tram, 368 a fiacres e 1.347 a biciclette. Le guardie municipali (nella foto, con la nuova divisa del 1890), nel 1908, elevarono 2.178 contravvenzioni per "occorrenze corporali fuori dagli orinatoi": le guardie sorpresero i colpevoli "sul fatto" e li multarono appena completata "l’operazione". (segue)

Marco Poli