Bologna, sfogline candidate all’Unesco: "Un mestiere da riconoscere"

Angelo Taschetta, presidente dell’associazione delle sfogline di Bologna

Bologna, 25 marzo 2023 – "Le avevo detto che non c’erano tempi certi, però speravo in cuor mio che ci fossero notizie a breve termine. E così è stato". Angelo Taschetta, presidente dell’associazione delle sfogline di Bologna (ma lui è uno ‘sfoglino’, ed è la stessa cosa), cita una puntata del nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’ di due mesi fa, quando lui stesso era scaramantico sul riconoscimento dell’arte della sfoglia a patrimonio immateriale dell’umanità. E ora che la ‘Cucina italiana’ è stata ufficialmente candidata, con la sfoglia tra le specialità ispiratrici del dossier inviato a Parigi, Taschetta e l’associazione possono finalmente esultare. "Cosa cambia? Si stanno muovendo molte cose in parallelo assieme a questa candidatura, nel frattempo succederanno cose" Ovvero? "La politica si sta muovendo, sono in campo il governo, assessori regionali e anche Palazzo d’Accursio. Il prossimo step sarà quello del riconoscimento della sfoglina come mestiere". Serve una legge? "Va modificato lo statuto dei lavoratori, sì serve un intervento normativo. Lei pensi, non esiste per il nostro ordinamento la parola ‘sfoglina’, siamo invece inquadrati come ‘Operaio A3’". Quindi la tutela Unesco dovrà essere il grimaldello per ricevere finalmente la qualifica? "E’ un’arte, ed è il momento che vada...