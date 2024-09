Il sogno Champion: calendari, avversarie, analisi. Un magazine speciale di 128 pagine

Bologna, 12 settembre 2024 – Un magazine speciale di 128 pagine per raccontare il ritorno del Bologna in Champions League sessant’anni dopo la sua ultima partecipazione, per svelare punti deboli e punti di forza delle avversarie dei rossoblù, per raccontare, sotto ogni sfaccettatura, le città dove il Bologna andrà a giocare in giro per il Vecchio Continente accompagnato dai suoi instancabili tifosi: è ‘Il sogno Champions’, il magazine da collezione in edicola mercoledì 18 con il Carlino di Bologna e Imola – e disponibile anche in edizione digitale per chi ha l’abbonamento digitale – impreziosito dalla copertina a firma dell’illustratore bolognese (e tifoso rossoblù) Davide Bonazzi, che vedete qui a fianco. All’interno dello speciale potrete trovare anche tanti approfondimenti sui rossoblù, tra campo e società, tutte le curiosità sul nuovo formato della Champions a girone unico e con i playoff per decidere chi affronterà le prime otto classificate alla fine della prima fase, il calendario da conservare, interviste a tifosi rossoblù vip, a esperti e a grandi campioni che hanno scritto la storia del Bologna.