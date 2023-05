Cavedagna: "Noi sciacalli? È Lepore che divide"

Al terminal dell’aeroporto si sancisce l’unità con la foto di Giorgia Meloni con Stefano Bonaccini e Ursula von der Leyen. Ma non accade lo stesso in città dove non si placa la polemica politica. A puntare il dito contro le opposizioni è stato in un’intervista al Carlino il sindaco Matteo Lepore che ha parlato "di sciacallaggio" da parte dei consigilieri di centrodestra proprio in merito alla questione dell’alluvione. Si accende, per questo, il capogruppo di Fd’I, Stefano Cavedagna: "Definendoci sciacalli e menzogneri, così come presentando la lista della spesa al governo, che ha già stanziato ben 2 miliardi in poche ore dall’alluvione, Lepore sta minando il clima di unità istituzionale che attualmente c’è tra le parti per fronteggiare assieme i danni dell’alluvione. Clima di unità che sarebbe opportuno in un momento così delicato. Temiamo che il suo atteggiamento sia un modo per speculare, proprio ora dove ci vorrebbe trasparenza e chiarezza con i bolognesi".

Visto che Lepore "divide per attaccare Fratelli d’Italia, se ne assuma la responsabilità di questo tentativo maldestro di rottura", punge Cavedagna. Che aggiunge: "Stia poi certo che una volta passata l’emergenza, rispetto la quale dobbiamo tutti collaborare, si faranno i conti anche su tutte le sue mancanze, prima tra tutte quella su via Saffi, dove i lavori andavano fatti da anni...".

Replica duramente anche il consigliere e portavoce della Lega, Giulio Venturi: "Il sindaco Lepore persevera a definire gli esponenti locali dell’opposizione sciacalli, un’accusa gravissima tanto più perché pronunciata da colui che poteva e doveva prevenire il dissesto idrogeologico in città e non l’ha fatto. Il canale Ravone è stato ispezionato e si è trovato di tutto, alberi, tronchi, elettrodomestici, mattoni e puntelli metallici utilizzati per sostenere Via Saffi spazzati via come fuscelli. È questa la vera causa dell’esondazione...". Tra l’altro, aggiunge, "se non fosse stato per l’opposizione sarebbe intervenuto chissà tra quanti mesi in corrispondenza dei lavori del tram sul Ravone mettendo nuovamente a repentaglio la popolazione".

ros. carb.